مانشستر يونايتد يحقق فوزاً كبيراً على وست هام

حقق فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، فوزا كبيرة على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة (1-0) في نهاية المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقد أحرز المهاجم ماركوس راشفورد هدف الفوز الوحيد لفريق "مانشستر يونايتد" عندما كان اللقاء في أنفاسه الأخيرة على ملعب "أولد ترافورد".

وبهذا الفوز قفز مانشستر يونايتد من المركز السابع إلى الرابع في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 38 نقطة حصدها من 22 مباراة، وبانتظار نتائج بقية مباريات منافسيه.

وتوقف رصيد وست هام يونايتد عند 37 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس على سلم الترتيب، وبانتظار نتائج مباريات بقية الأندية أيضا.