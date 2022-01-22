قناة عبرية: "كوخافي" قلق بعد عدة حوادث خطيرة بـ"الجيش"

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن قائد أركان جيش الاحتلال اللواء أفيف كوخافي يشعر بقلق كبير بعد وقوع عدة حوادث خطيرة بالجيش مؤخراً.

وقالت القناة 12 العبرية :"إن لدى كوخافي ما يدعو للقلق، حيث خلال أسبوعين وقع حادثين خطيرين بمقتل قائدين في "لواء النخبة" بنيران صديقة في غور الأردن، وطيارين في تحطم مروحية عسكرية ببحر حيفا".

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الحادثين وقعا بعد أن سجل الجيش انخفاضا في السنوات الأخيرة في عدد الحوادث خلال عمليات التدريب.

ولفتت إلى أن هذه الحوادث، هي بمثابة تذكير أن الجيش يجب أن يتعامل مع أحداث خطيرة بشكل يومي، وإيجاد رؤية حقيقة وتغيير عميق في طريقة عمل الكثير من "الوحدات" بالجيش.

وكانت كشفت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح الخميس 13-1-2022، عن مقتل ضابطين من وحدة "ايجوز" ب"لواء النخبة" بالجيش "الاسرائيلي".

كما أعلنت الإذاعة العبرية، صباح الثلاثاء 4-1-2022، "عن مقتل ضابطين في حادثة تحطم مروحية من نوع "عطليف" على بحر حيفا، وهما الضابطين: المقدم "ايرز سحقاني" وهو نائب قائد قاعدة رمات دافيد والرائد "خين فوقيل".