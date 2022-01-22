مواجهات بين الشبان والاحتلال في برقة بنابلس

اندلعت مواجهات، مساء اليوم السبت، بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة برقة شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من الشباب الثائر في بلدة برقة تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت اقتحام البلدة.

وأوضحت المصادر، أن مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة برقة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الاحتلال تجاه الشباب الثائر.

وتشهد منطقة برقة بشكل مستمر اعتداءات، واقتحامات متكررة للمستوطنين منذ أكثر من شهر، تحت حماية قوات الاحتلال، فيما يتصدى الشباب الثائر لهجمات المستوطينين الذين يحاولون إعادة بناء مستوطنة "حومش" المخلاة".