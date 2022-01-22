إصابات جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة في قرية كفر قدوم بقلقيلية

أُصيب عشرات المواطنين، بينهم اثنان، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، عصر اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اطلق الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز اتجاه المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية التي توجهت نحو المنطقة الغربية من البلدة، مشيرة إلى أن الاحتلال أغلق مدخل القرية.

وذكرت مصادر طبية، أن "طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز السام، جرى علاجهم ميدانيا".

ومنذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003.

وتخلل المسيرة مواجهات عنيفة تطلق فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة واعتقال المئات من أبناء القرية عبر سنوات.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.