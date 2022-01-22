القيادي المدلل: المشاركة الحاشدة بمسيرة دعم اليمن تؤكد رفض الفلسطينيين لجرائم التحالف

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الجماهير الفلسطينية المشاركة في المسيرة التي دعت إليها الحركة، خرجت لتؤكد رفضها للجرائم التي تحدث في اليمن.

وقال المدلل، في تصريحات خلال المسيرة التي دعت إليها الحركة تضامنًا مع الشعب اليمني بغزة، وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن المعركة التي يخوضها التحالف العربي ضد الشعب اليمني ضد الأطفال والمدنيين والنساء من قبل، شبيهة بالمعركة التي يخوضها لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

ودعا القيادي في الحركة، الأنظمة العربية في التحالف العربية توجيه بوصلتهم نحو الشعب الفلسطيني بدعمه والتضامن معه في مواجهة الاحتلال.

وأكد المدلل، على موقف حركة الجهاد الإسلامي بدعم المقاومة اليمينية في وجه التحالف العربي.