موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2022 – 1443 فلكيًا في السعودية وتركيا والأردن .. حكم الصيام وشروطه

تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2022 – 1443 فلكيًا في المملكة العربية السعودية وتركيا والأردن ، ومع اقتراب العد التنازلي لبدء شهر رمضان بدأ المسلمين في الدول العربية وفي مختلف أنحاء دول العالم في البحث على محرك جوجل الشهير ، ومن المزايا التي يتمتع بها هذا الشهر الفضيل ان المسلمين يحرصون على تأدية كافة الطاعات والتسبيح وقراءة القرآن الكريم وغيره من العبادات التي تقربهم من الله عزوجل طمعًا في جنته ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم التفاصيل في هذه المقالة .

ونقدم لكم في هذه السطور موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2022 – 1443 في السعودية وتركيا والأردن وباقي الدول العربية فلكيًا ، وبالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم دعاء استقبال رمضان ، فيما تأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نرصدها لكم يوميًا ونجيب فيها على كافة التساؤلات :

حكم صيام شهر رمضان

وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض، وأنه أحد أركان الإسلام، إذ قال تعالى: {يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} إلى قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىۤ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

شروط صيام رمضان

شهر رمضان 2022

ويُعد شهر رمضان المبارك من أفضل الأيام التي ينتظرها المسلمون في كل أنحاء العالم، بالرغم من شدة الصعوبات والمتاعب التي يعيشها الصائمون.

ويبحث الناس عن معرفة موعد شهر رمضان المبارك 2022، حيث شهر رمضان هو خير وبركة لجميع المسلمين، ويغفر الله لهم، ويعد تواجد ليلة القدر هي أكثر ما يعظم شهر رمضان، لأنها ليلة خيرًا من ألف شهر.

موعد شهر رمضان 2022 فلكيًا في السعودية والأردن

وأظهرت دراسة أجراها مختصون أن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443​ ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي سيحدث فجر يوم الجمعة 1 أبريل على الساعة 03:24 صباحا بتوقيت مكة، وسيمكث القمر في سماء مكة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة.

وعليه من المتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022 هو بداية أول أيام شهر رمضان في كافة الدول العربية.

موعد شهر رمضان 2022 في فلسطين

موعد تحري هلال رمضان يوم الجمعة 1 أبريل 2022م في فلسطين، موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2022م في القدس: الساعة 6:59، موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2022م القدس: الساعة 7:15، مدة مكوث القمر في الأفق بعد مغيب الشمس: 16 دقيقة، عمر الهلال عند غروب الشمس: 15 ساعة

دعاء استقبال شهر رمضان