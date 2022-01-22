البطش: الحرب على اليمن عبثية والمستفيد الأكبر من استمرارها هو الاحتلال الصهيوني

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش، اليوم السبت، أن الحرب التي تقودها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات على اليمن عبثية، والمستفيد الأكبر من استمرار العدوان هو الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح البطش، في تصريح لـ"قناة فلسطين اليوم"، أن العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة تقدما الدعم المطلق لاستمرار الحرب على اليمن التي بدأت في عام 2015 نحو مزيد من حرق المقدرات، وقتل الأرواح، وتدمير الأوطان حتى يصرف اليمنيين والسعوديين وكل الشعوب العربية عن معركة تحرير فلسطين.

وبيّن أن هذه الحرب لا تقدم أي مصلحة للشعب اليمني، وشعوب قوات التحالف العربي، وأن الطريق إلى حقن الدم يمر عبر الاعتراف بحقوق الشعب اليمني.

وقال البطش: إن "ما يحدث اليوم هي بصمة عار في جبين من يقوم بقتل الأبرياء، والأمة التي لم تتحرك في أي لحظة لا على مستوى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي في سبيل وقف الحرب في اليمن".

وأضاف أن ما صرف في الحرب على اليمن من عتاد، وسلاح وأموال قادر على تحرير فلسطين من العدو الصهيوني.

وتقدم عضو المكتب السياسي، البطش، بواجب التعازي من عوائل الشهداء في اليمن، معبرًا عن استنكاره لهذا العدوان الجنوني.

ودعا البطش، إلى ضرورة وقف الحرب على اليمن التي تحصد مزيداً من أرواح الأبرياء المدنيين، مؤكدًا أنه "لا يستطيع أحد فرض إرادته على الشعب اليمني".