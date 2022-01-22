انسحاب لاعب كويتي من بطولة دولية لتجنب مواجهة لاعب "إسرائيلي"

أعلن لاعب كويتي، انسحابه من بطولة دولية للتنس تقام في دبي؛ لتجنب مواجهة لاعب إسرائيلي في الدور نصف النهائي.

وانسحب الشبل الكويتي محمد العوضي (14 عاما)، من بطولة "باول الدولية للتنس" التي تستضيفها دبي بعد أن عرف هوية خصمه، وهو لاعب "إسرائيلي "، في موقف مشرف جديد لمعظم اللاعبين العرب الذين يرفضون التطبيع.

وتأهل العوضي إلى نصف نهائي البطولة، لكنه رفض التطبيع، ولاقى انسحابه إشادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستضيف دبي نخبة من ألمع مواهب التنس الشابة من جميع أنحاء العالم، الذين يشاركون في بطولة باول الدولية للتنس، وهي أول بطولة "تن برو" تقام في الشرق الأوسط، وتنظمها أكاديمية راكيتس، وبدأت البطولة، يوم 17 من يناير الجارٍ، ويشارك فيها 300 لاعب، ولاعبة من أكثر من 50 دولة من مختلف قارات العالم، يتنافسون على جوائز قيمة ضمن 6 فئات عمرية مختلفة، هي: تحت 10 سنوات، تحت 11 سنة، تحت 12، تحت 13 سنة، تحت 14 سنة، وتحت 15 سنة لكلا الجنسين.