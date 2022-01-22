عاصفة ثلجية.. راصد جوي يوضّح لـ"فلسطين اليوم" تطورات المنخفض على فلسطين

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة في هذه الآونة عدد من المنخفضات الجوية المتتالية من أصل قطبي منذ حوالي أسبوعين، وصلت فيه درجات الحرارة إلى مستويات متدنية جدًا، ما أثر على القطاع التعليمي والزراعي والصناعي.

الراصد الجوي ليث العلامي، قال إن المنخفضات القطبية التي نشهدها غير مسبوقة على فلسطين، وتَشكل إثرها الجليد والصقيع في مناطق واسعة، مشيرًا إلى درجة الحرارة وصلت تحت الصفر المئوي لأول مرة منذ سنوات، خاصة منتصف الأسبوع الماضي.

وأضاف العلامي لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، الموجة الأخيرة تبعها منخفض جوي أدى لتساقط زخات وتراكمات من الثلوج في المناطق الجبلية، خاصة مرتفعات الخليل ورام وبيت لحم ونابلس، إلى أن انحسر هذا المنخفض.

وتوقّع أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي جديد وكتلة هوائية باردة تعمل على هطول الأمطار فوق مختلف المناطق خاصة في وسط وشمال وجنوب البلاد خلال الأيام القادمة.

عاصفة ثلجية

وأوضح أن المنخفض المقبل سيكون متبوعًا بمنخفض جوي قطبي أشد برودة خلال يوم الأربعاء المقبل، لافتًا أنه يرافقه تساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية.

وحذّر العلاّمي، أنه من الممكن أن تتشكل عاصفة ثلجية على هذه المرتفعات التي تزيد 800 متر فوق سطح الأرض وتتراكم عليها الثلوج بشكل كبير.

تحذير ونصيحة

وحذّر المواطنين والسائقين من خطر تدني الرؤية الأفقية نتيجة الضباب والغيوم التي تلامس سطح الأرض على الطرقات، كما حذّر من خطر تشكل الفيضانات والسيول في الأودية والمنحدرات.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات الوقائية لتشكل موجات من الصقيع والانجماد خلال المنخفض الجوي المقبل.

وحول تواصل وزارة التربية والتعليم، ليس هناك تواصل مباشر، لكن نقوم بإصدار التحذيرات اللازمة لمختلف الشرائح الفلسطينية، وبدورها تقوم بتحديد موقفها إزاء ذلك وليس هناك أي توصيات مباشر

وبشأن تسميات المنخفضات الجوية بأسماء أشخاص أو مناطق، أوضح، أنها أسماء يتم تحديدها من قبل الصفحات المختصة بأحوال الطقس تختلف مسمياتها بين الصفحات والمواقع.

رياح قطبية

ووفق موقع طقس فلسطين، تتأثر البلاد غد الأحد بمخفض جوي جديد، ومن المتوقع أن يستمر تأثير المنخفض القادم لنحو 24 ساعة ومصحوب برياح قطبية شديدة البرودة لكنها ليست المثالية للتساقط الثلجي على الجبال الفلسطينية.

وتوقع أن يبدأ تأثير المنخفض الجوي مع النصف الثاني من يوم الأحد على شكل انخفاض ملموس على درجات الحرارة واشتداد في سرعة الرياح وتكاثف للغيوم والسحب الماطرة.

ولفت طقس فلسطين، أن الأمطار تبدأ بالهطول في المناطق الشمالية وتمتد سريعاً ومع ساعات المساء نحو المناطق الوسطى من البلاد مع ساعات المساء والليل من يوم بعد غد الأحد.

ومن المتوقع أن يكون المنخفض القادم رغم المدة الزمنية القصيرة عالي الفعالية خاصة للمناطق الشمالية والساحلية.

ونتيجة حالة التبريد الشديد نتيجة استمرار تسرب الرياح القطبية عبر بوابة شرق أوروبا نحو شرق المتوسط قد تكون الفرصة مواتية لتساقط زخات من الثلوج أو الثلوج الذائبة في بعض القمم العالية من فلسطين والأردن.

وأوضح طقس فلسطين، أنه قد يتشكل منخفض جوي جديد بعد استراحة تستمر لنحو 36 ساعة ، لافتًا إلى أن التقديرات تشير أن المنخفض الثاني سيكون باردًا وماطرًا.