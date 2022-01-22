تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2022 على نايل سات HD .. مشاهدة كأس العالم للأندية بث مباشر

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات بجودة HD ، حيث يطلب الجمهور العربي على مواقع الانترنت تردد القناة من أجل ضبطته على شاشات التلفاز ، وقد تزايدت عمليات البحث في الفترة الأخيرة ، بع أن حصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في الإمارات ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم في هذه المقالة الإشارة مع خطوات ضبطتها بحيث يمكنكم ضبط الإشارة بكل اريحية تامة .

وتأتي هذه المقالة التي هي بعنوان تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2022 على النايل سات ، ضمن سلسلة مقالات نهتم في نشرها ونجيب من خلالها على كافة استفسارات الجمهور ، خاصة تردد القنوات العربية والأجنبية ، وهو على النحو التالي:

قنوات أبو ظبي الرياضية

وقد وضع فريق فلسطين اليوم ، معلومات عامة عن قنوات أبو ظبي الرياضية (AD Sports) بحيث يمكن للجميع معرفة ماهية تلك القنوات التي حازت على نسبة عالية من المشاهدات ، وهي مجموعة قنوات رياضية عربية إماراتية تتكون من 4 قنوات فضائية، أربع قنوات تبث مجانية، بالإضافة إلي قناة YAS . المجموعة تبث برامجها من أبو ظبي وهي تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام.

قنوات أبو ظبي الرياضية التي يعرفها كل مواطن عربي ، تقوم بنقل الأحداث الرياضية المختلفة على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع.

كما ونشير لكم إلى أنه في 13 أكتوبر 2008 حققت قناة أبو ظبي نقلة نوعية في شكل ومضمون برامجها.

موعد بطولة كأس العالم للأندية 2022

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 5 فبراير وتستمر حتى 12 فبراير ، وقد حازت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق النشر في بثها ، وتتميز القناة بأنها تنقل محتواها الرياضي بجودة عالية HD وبدون تقطيع أو تشويش .

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2022

تردد قناة ابوظبي الرياضية الأولى

تردد: H11411-11526.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 7 / 8.

تردد قناة ابوظبي الرياضية عرب سات

قمر صناعي: عرب سات.

تردد: H11804.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: افقي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 4 / 3.

تردد قناة ابوظبي الرياضية الثانية

قمر صناعي: عرب سات.

تردد: V12260.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 4 / 3.

تردد قناة ابوظبي الرياضية الثالثة الجديدة

قمر صناعي: نايل سات.

تردد: H11526-11373.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: افقي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 5 / 6.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية الرابعة الجديدة 2022

قمر صناعي: نايل سات.

تردد: H-11373.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: افقي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 3 / 2.