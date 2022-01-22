أسهل طريقة عمل البسبوسة في رمضان 2022-1443هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة عمل وتحضير البسبوسة والتي تعد من الحلويات التي يحبها الجميع، ويكثر البحث عنها في محركات جوجل خاصة في شهر رمضان، خاصة النساء اللاواتي لم يقوموا بعملها قبل ذلك، حيث نقدم لكم طريقة سهلة وواضحة لعمل البسبوسة في شهر رمضان، كما تعتبرالبسبوسة من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الكثير من المسلمين في شهر رمضان، فهي من الحلويات الشهية التي تختلف طرق تقديمها فتندرج تحتها البسبوسة بالزبادي، وبسبوسة بالقشطة، وبسبوسة جوز الهند، حيث تتباين طرق إعداد البسبوسة من منطقة إلى أخرى، ونقدم لك عزيزي القارئ طريقة سهلة للبسبوسة بالقشطة لتزين موائدكم في شهر رمضان.

مقادير ومكونات البسبوسة بالقشطة 2022

1 بيضة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

4 ملاعق كبيرة سكر

نصف كوب زيت نباتي

1 كوب حليب بودرة

1 ملعقة صغيرة ملح

5 ملاعق كبيرة جوز الهند

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 علبة قشطة

كوب ونصف سميد ناعم

1 ملعقة كبيرة جوز الهند (للتزيين)

3 ملاعق كبيرة لبن زبادي

1 كوب من القطر (للتزيين)

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة 2022