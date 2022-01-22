خبير زراعي يوضح أسباب الارتفاع الملحوظ على أسعار الخضروات في غزة

أكد الخبير الزراعي، نزار الوحيدي، اليوم السبت، أن أسعار العائلة الباذنجانية منها البندورة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق قطاع غزة، خلال الفترة الماضية، إذ يتراوح سعر البندورة من 3 إلى 5 شواقل للكيلو الواحد.

وأوضح الخبير الزراعي، الوحيدي، في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن أسباب ارتفاع أسعار أصناف العائلة الباذنجانية تحديدًا البندورة يعود إلى الظروف المناخية الناجمة عن المنخفض الجوي الأخير الذي تلاه موجة الصقيع، وانخفاض حاد في درجات الحرارة، ما أدى إلى قلة الإنتاج.

وبيّن أن الكميات المتوفرة حاليًا من تلك الأصناف تلبي حاجات السوق والمستهلكين كاملةً، لافتًا إلى أن ذلك مرتبط بارتفاع السعر الذي يسجل عزوفاً من المستهلكين على شرائها.

وأشار الوحيدي، إلى أن وزارة الزراعة بغزة كانت قد استوردت بعد العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي على غزة، كميات كبيرة من البندورة من الضفة المحتلة، والجانب المصري، بسبب الخسائر التي لحقت بالمزارع والدفيئات الزراعية.

وبخصوص المنخفض الجوي المقبل، قال الوحيدي: إن "المنخفض الجوي الذي يصل فلسطين الأسبوع الحالي، قد يكون يُضر بالزراعة لا سيما البندورة حال لم يهتم المزارع في مكافحة الصقيع عبر رش المياه على الأشجار، وإشعال النيران وفق طريقة خاصة".

وأضاف الخبير، أن هطول الأمطار بكميات كبيرة والانخفاض الحاد في درجات الحرارة هذا الشتاء مؤشر إيجابي على موسم زراعي جيد الإنتاج للزيتون والعنب، لأنها أكثر الأشجار تحتاج إلى ساعات أكثر من البرودة التي تؤدي إلى تحفيز إنتاج الهرومونات المتعلقة بتحول البراعم من خبرية إلى زهرية.

وتضم الخضروات الباذنجية، الأصناف التالية: الطماطم والباذنجان والفلفل والبطاطا تقع تحت مظلة العائلة الباذنجانية.

وتأثرت الأراضي الفلسطينية، مساء يوم الخميس الماضي، بمنخفض جوي عميق استمر لأيام عدة، صاحبه هطول كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وبرقية، كما سادت أجواء من البرودة الشديدة، والصقيع التي وصلت في بعض المناطق لأقل من الصفر درجة مئوية.