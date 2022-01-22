جريمة مروعة.. قتل رضيع ووضعه في مكان غير متوقع!

في جريمة مؤسفة وغير إنسانية، عثرت الشرطة الأسترالية على جثة طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر ملفوفة بالبلاستيك ومحشوة بـ الفريزر، وذلك بعد اختفاء الطفل لأيام عدة.

وعثر على جثمان الطفل، في بلدة في نيو ساوث ويلز بأستراليا، وذلك بعد أن أثار أحد أفراد الأسرة ناقوس الخطر بشأن التصرفات الغريبة، وفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال الجيران، إنهم سمعوا صرخات مرعبة من الضباط عندما فتحوا الثلاجة، ورأوا بقايا الطفل بالداخل، وتم القبض على كايلي باتن، والدة الصبي البالغة من العمر 40 عامًا، في مكان الحادث، ولكن تم إطلاق سراحها بعد أن ساعدت الشرطة في تحقيقاتها.

وصادر ضباط الطب الشرعي، الثلاجة كدليل على الحادث البشع، وسيتم إجراء تشريح بعد الوفاة لتحديد سبب وفاة المولود الجديد.

هذا ولا تزال الشرطة تشق طريقها عبر المنزل الواقع في شارع تشيرش، والذي يحتوي بما يبدو على حشد من الأشياء المتنوعة، وقال عمدة مجلس الاتحاد بات بورك: "في أي وقت تنتهي حياة طفل، تحت أي ظرف من الظروف، يعد مأساة".

وقالت الشرطة: "أفكارنا تذهب إلى كل المتضررين، وخاصة أسرة الرضيع وأول المستجيبين لدينا، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأطلب من سكاننا المحليين احترام أن التحقيق جار الآن، وأن السلطات الرئيسية سيكون لديها المزيد لتقوله بمجرد أن تتمكن من القيام بذلك".

وعاشت الأم باتن في المنزل مع والديها، سو وواين باتن، خلال الأشهر الستة الماضية، وكانت الأم قد وثقت حياة المولود الجديد في سلسلة من المنشورات على "فيسبوك" في الأيام، والأسابيع التي سبقت اكتشاف جثته.