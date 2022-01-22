مسؤول عسكري سوداني يصل أديس أبابا لبحث هذه الملفات!

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، وصول مسؤول عسكري سوداني بارز إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بزيارة رسمية، على خلفية التوترات المستمرة بين الدولتين الجارتين، بشأن عدة ملفات، منها سد النهضة.

وأشار مجلس السيادة السوداني، إلى أن زيارة نائب رئيسه، الفريق أول محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي)، إلى أديس أبابا ستستغرق يومين.

وذكر بيان المجلس، أنها تشمل محادثات مع عدد من المسؤولين بهدف "بحث مسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة".

وقالت وسائل إعلام سودانية، إنه "كان في المسؤول السوداني في مطار أديس أبابا وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي.

وظهرت صورة نشرها المجلس على قناته في تطبيق "تيليغرام"، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وهو يستقبل دقلو.

يشار إلى أن ستة من جنوده قد قتلوا في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها، في نوفمبر، محملا "الجيش وميليشيات إثيوبية" المسؤولية، غير أن أديس أبابا ألقت اللوم في هذه الاشتباكات الحدودية على قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة.