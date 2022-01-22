الدفاع المدني ينشر إرشادات للوقاية من خطر المدافئ المنزلية..!

لأطفال وحدهم قرب المدفأة، وإبعادهم عن اللعب بالقرب منها.

عند

استخدام

"

صوبة

الكا

ز" يجب إشعالها خارج المنزل حتى تزول الرائحة والدخان المصاحب، ومن ثم وضعها داخل المنزل، وكذلك الأمر عند إطفائها، ويحظر تعبئتها بالوقود وهي مشتعلة.