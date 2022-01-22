الدفاع المدني ينشر إرشادات للوقاية من خطر المدافئ المنزلية..!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:09 م
22 يناير 2022
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نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، إرشادات للوقاية من خطر المدافئ المنزلية خلال فصل الشتاء.

إليكم التوجيهات الآمنة للوقاية من خطر التدفئة المنزلية:

  • التأكد من عدم تسرب الغاز قبيل إشعال مدفأة الغاز، والتأكد من إغلاق الأسطوانة جيداً عند إطفائها.
  • عند تبديل أسطوانة الغاز، التأكد دورياً من سلامة الخرطوم وخلوه من أية تشققات.
  • عند اقتناء مدفأة كهربائية يفضل اختيار الأنواع التي تفي بمعايير الجودة والسلامة.
  • تفقد سلامة وأمان إمدادات المدفأة الكهربائية باستمرار.
  •  مراقبة المدفأة باستمرار ويُحظر الخلود للنوم وهي مشتعلة؛ تحسباً لنشوب حريق أو الاختناق.
  •  وضع جسم عازل للحرارة أسفل المدفأة.
  •  عدم ترك الأطفال وحدهم قرب المدفأة، وإبعادهم عن اللعب بالقرب منها.
  •  عدم وضع المدفأة قرب الستائر والأفرشة، ويُحظر تجفيف الملابس أو الطهي عليها.
  •  اختيار مكان مناسب لوضع المدفأة فيه بحيث لا تعيق الحركة فتكون عرضة للسقوط على قطع الأثاث أو السجاد.
  •  الاحتفاظ بطفاية حرائق صغيرة لاستعمالها في حال الطوارئ، وتخصيص بطانية مناسبة وصالحة للاستعمال في الإطفاء والتدرب على استخدامها.
  •  عند استخدام "صوبة الكاز" يجب إشعالها خارج المنزل حتى تزول الرائحة والدخان المصاحب، ومن ثم وضعها داخل المنزل، وكذلك الأمر عند إطفائها، ويحظر تعبئتها بالوقود وهي مشتعلة.
  •  في حال استخدام الفحم للتدفئة: التأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كاملاً قبل إدخاله إلى الغرفة، وتهوية المكان من فترة لأخرى للسماح بدخول الأوكسجين النقي.
  •  يحظر النوم أثناء بقاء الفحم مشتعلاً داخل الغرفة، ويجب التأكد من إطفائه وإخراجه قبل النوم.
  •  في حال حدوث أي طارئ الاتصال عبر الرقم المجاني (102)
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