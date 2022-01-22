الدفاع المدني ينشر إرشادات للوقاية من خطر المدافئ المنزلية..!

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، إرشادات للوقاية من خطر المدافئ المنزلية خلال فصل الشتاء.
إليكم التوجيهات الآمنة للوقاية من خطر التدفئة المنزلية:
- التأكد من عدم تسرب الغاز قبيل إشعال مدفأة الغاز، والتأكد من إغلاق الأسطوانة جيداً عند إطفائها.
- عند تبديل أسطوانة الغاز، التأكد دورياً من سلامة الخرطوم وخلوه من أية تشققات.
- عند اقتناء مدفأة كهربائية يفضل اختيار الأنواع التي تفي بمعايير الجودة والسلامة.
- تفقد سلامة وأمان إمدادات المدفأة الكهربائية باستمرار.
- مراقبة المدفأة باستمرار ويُحظر الخلود للنوم وهي مشتعلة؛ تحسباً لنشوب حريق أو الاختناق.
- وضع جسم عازل للحرارة أسفل المدفأة.
- عدم ترك الأطفال وحدهم قرب المدفأة، وإبعادهم عن اللعب بالقرب منها.
- عدم وضع المدفأة قرب الستائر والأفرشة، ويُحظر تجفيف الملابس أو الطهي عليها.
- اختيار مكان مناسب لوضع المدفأة فيه بحيث لا تعيق الحركة فتكون عرضة للسقوط على قطع الأثاث أو السجاد.
- الاحتفاظ بطفاية حرائق صغيرة لاستعمالها في حال الطوارئ، وتخصيص بطانية مناسبة وصالحة للاستعمال في الإطفاء والتدرب على استخدامها.
- عند استخدام "صوبة الكاز" يجب إشعالها خارج المنزل حتى تزول الرائحة والدخان المصاحب، ومن ثم وضعها داخل المنزل، وكذلك الأمر عند إطفائها، ويحظر تعبئتها بالوقود وهي مشتعلة.
- في حال استخدام الفحم للتدفئة: التأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كاملاً قبل إدخاله إلى الغرفة، وتهوية المكان من فترة لأخرى للسماح بدخول الأوكسجين النقي.
- يحظر النوم أثناء بقاء الفحم مشتعلاً داخل الغرفة، ويجب التأكد من إطفائه وإخراجه قبل النوم.
- في حال حدوث أي طارئ الاتصال عبر الرقم المجاني (102)