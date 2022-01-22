الأردن : توقعات رفع أسعار المحروقات لشهر شباط في الأردن

رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، اليوم السبت، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالأردن لشهر شباط/ فبراير القادم، إثر ارتفاعها عالميا.

وقال عقل "، إن الارتفاع سيطرأ على بنزين (أوكتان 90) بمقدار 20 فلسا للتر بنسبة بلغت 2 في المئة، وبنزين (أوكتان 95) بمقدار 20 فلسا للتر بنسبة 1.8 في المئة.

وأضاف عقل أن الارتفاع سيطال مادة (الديزل) بمقدار 25 فلسا للتر بنسبة بلغت 4 في المئة، مرجحا تثبيت مادتي الكاز والغاز.

ولليوم الثالث على التوالي تراجعت أسعار النفط بالسوق الأمريكية العالمية، أمس الجمعة، مبتعدة عن أعلى مستوى في ثماني سنوات، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.

وأظهرت بيانات رسمية في الولايات المتحدة، ارتفاع مخزونات الخام لأول مرة في شهرين، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في مخزونات البنزين، بحسب وول ستريت جورنال.

وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.0 في المئة إلى مستوى 82.81 دولار، من مستوى الافتتاح عند 84.52 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 84.89 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 1.7 في المئة إلى مستوى 85.75 دولار للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 87.24 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 87.42 دولار .