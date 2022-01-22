"كورونا فلسطين".. حالتا وفاة و 928 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة و 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، وقطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية

وبينت الوزيرة خلال الإيجاز اليومي الخاص بالحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 22، الخليل 72، نابلس 174، طوباس 25، بيت لحم 143، طولكرم 44، رام الله والبيرة 199، جنين 33، قلقيلية 5، سلفيت 5، أريحا والأغوار 28، قطاع غزة 178".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 24، الخليل 46، نابلس 73، طوباس 18، بيت لحم 70، طولكرم 20، رام الله والبيرة 110، جنين 15، قلقيلية 2، سلفيت 3، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 70".

وسجلت حالتي وفاة في قطاع غزة، وأخرى في بيت لحم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز، وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 92 مريضاً، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.