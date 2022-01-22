واشنطن ترفض منح رائد فضاء روسي تأشيرة دخول لأراضيها

رفضت السلطات الأمريكية، منح رائد الفضاء الروسي، نيكولاي تشوب، تأشيرة دخول إلى بلادها، وذلك دون تفسيرات إضافية.

وقالت مصادر دبلوماسية: "مُنع رائد الفضاء، نيكولاي تشوب، الذي كان من المقرر أن تكون رحلته إلى محطة الفضاء الدولية في ربيع عام 2023، من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة دون تفسير".

وأوضحت المصادر، أنه تقليديًا يتم تدريب جميع الأعضاء الروس في البعثة في مركز جونسون للفضاء قبل السفر إلى محطة الفضاء الدولية، مشيرا إلى أن التدريب يشمل دراسة هيكل الجزء الأمريكي من المحطة بنفس الطريقة التي يستعد بها رواد الفضاء من الولايات المتحدة في روسيا.

وفي السياق نفسه، قال رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، إنه سيقوم باستفسار وكالة "ناسا" حول هذا الموقف.