الاحتلال ينفذ عمليات قتل جماعية خاصة لمرضى فيروس "كورونا" في غزة ..والسبب!

في الوقت الذي يُعيد "العالم" فيه ترتيباته وتجهيزاته؛ لمواجهة تبعات جائحة كورونا، يقف قطاع غزة المحاصر متفرجاً لا يُحرك ساكناً؛ بفعل إجراءات الاحتلال "الإسرائيلي" العنصرية ضد قطاع غزة وسكانه.

فالقطاع المنهك، والمدمر بفعل آلة البطش الاحتلالية، لم تكن جائحة كورونا بعيده عنه، فآثارها السلبية التي واكبت كافة مناحي الحياة وأجهزت على كافة مقوماته، دفعت الاحتلال لاستخدام وسائل مواجهته ( فايروس كورونا)، لتكون ورق ضغط جديدة يحاول من خلالها الاحتلال فرض سياساته.

الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل منع إدخال الأجهزة الطبية التشخيصية، ومحطة توليد الأكسجين، وقطع الغيار اللازمة لإصلاح العديد من الأجهزة، خاصةً في ظل تعزيز وزارة الصحة الجهوزية مع بدء الموجة الرابعة، وارتفاع نسبة الإصابة بمتحور أوميكرون.

سياسة متعمدة

مدير وحدة التصوير الطبي بوزارة الصحة في غزة إبراهيم عباس، أكد أن رفض الاحتلال "الإسرائيلي"، إدخال أجهزة الأشعة، وقطع الغيار اللازمة لبعض الأجهزة التخصصية المهمة، والأساسية؛ لتشخيص ومتابعة حالات "مرض " كوفيد 19"، هي سياسة قتل جماعية ومتعمدة ينتهجها الاحتلال ضد مرضى قطاع غزة، وخاصة مرض الكوفيد.

وأوضح عباس خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم"، أن رفض الاحتلال إدخال أجهزة الأشعة خاصة المتحركة التي تحتاجها الوزارة في تقديم الخدمة للمرضى؛ يجعل المرضى وخاصة الحالات المتواجدة في الأقسام الداخلية، والعناية المركزة، والجراحات، والكسور المعقدة، والتي يصعب نقلها من أماكنها، تضع أوضاعهم الصحية في حالة الخطرة وربما الوصول لحد الوفاة.

وبين أن عدم توفر تصوير أشعة وخاصة للحالات المصابة بفايروس كورونا، يسبب أخطاء وأضرار كبيرة في عمل الأطباء سواء في تقييم الحالة المرضية والمتابعة الطبية، لأن الطبيب المعالج لا يمكن له تشخيص الحالة المرضية دون تصوير.

وبشأن عدد الأجهزة التي يرفض الاحتلال السماح بدخولها القطاع، أشار مدير وحدة التصوير الطبي إلى أن الاحتلال يرفض إدخال 8 أجهزة أشعة متحركة، و 4 ثابته، وقطع غيار لعدد من أجهزة الأشعة، وعلى رأسها جهاز فحص CT في مستشفى الأقصى جنوب القطاع، والإندونيسي، بالإضافة إلى منعه إدخال قطع غيار محطة الأكسجين، فضلاً عن منعه إدخال قطع غيار جهاز تصوير الكتف الرعاية الأولية الوحيد في غزة.

حجج واهية

وأكد د. عباس، أن الوزارة خاطبت وتواصلت مع كافة الجهات الدولية للضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة، إلا أن الاحتلال رفض مجدداً الموافقة على السماح بدخول الأجهزة تحت حجج واهية، وأعذار غير مقبولة؛ منها عدم وجود تصريح، أو تنسيق يسمح بإدخالها، وهو ما فندته الوزارة بتقديم تصريح وموافقة الطرف الإسرائيلي عليها.

وحول الأجهزة التي تعمل بها الوزارة، أوضح أن عدد الأجهزة التي كانت متوفرة لدى الوزارة وصلت لـ20جهاز، ومع منع الاحتلال إدخال قطع الغيار أصبح الموجود لدى الوزارة في القطاع الآن 10 أجهزة يصعب بها تقديم الخدمة لكافة المرضى، وخاصة مرضى "كوفيد 19"، مطالباً كافة الجهات والمؤسسات للضغط على الاحتلال لإدخال هذه الأجهزة