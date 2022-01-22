لجنة المتابعة تستهجن الاعتقالات السياسية في بيتا

عبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اليوم السبت 22/1/2022، عن استهجانها ورفضها لسلوك الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، المثير للاستنكار في بلدة بيتا، بنابلس والقيام باعتقالات ومداهمات بحق الشباب الثائر.

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في بيان صحفي :"هذه الاعتقالات تهدد النسيج الوطني والاجتماعي ويقتل روح المقاومة الشعبية المتنامية ."

ودعت اللجنة السلطة وأجهزتها للكف عن كل ما يسهم في تثبيط عزيمة نشطاء المقاومة في أيقونة المقاومة الشعبية بيتا الصامدة التي تستحق كل الدعم لتصبح نموذجاً مشرقاً من نماذج المقاومة الشعبية المتنامية في الضفة الغربية

وأكدت لجنة المتابعة، أن توسيع المقاومة الشعبية يتطلب مشاركة كافة القوى والفعاليات الوطنية الرسمية والأهلية والشعبية لدعم صمود المواطنين خاصة في مناطق المواجهة في بيتا وجبل صبيح وبيت دجن وغيرها من مناطق المواجهة اليومية مع الاحتلال والمستوطنين.