أسباب وفاة المخرج السوري بسام الملا، يتردد حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المحلية والعربية، أخبار تفيد بوفاة المخرج السوري "بسام الملا" الذي قام بإخراج مسلسلات عدة أبرزها باب الحارة، وهو ما أكدته نقابة الفنانين السوريين، لكنها لم تعلن عن أسباب وفاته، وسط تساؤلات عدة، هل كان مصابا بأمراض أم لا، وهو أمر يصيب متابعين المسلسلات بالحيرة المطلقة، كونه توفي بعمر 62 عاما، دون أن يشاع أي شيء حول تدهور يذكر على صحته في الآونة.

وتسعى وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، للبحث عن أسباب وفاة المخرج السوري بسام الملا من عدمه، لهذا ظلت تبحث وتحاول الاتصال برقمه وأفراد أسرته دون وجود رد على الاتصالات، وهو ما يبعث الحيرة في قلوب متابعيه ومحبيه، فلا أحد إلا أن الخبر انتشر الكنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيس بوك.

أسباب وفاة المخرج السوري بسام الملا

ونعت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق وفاة المخرج بسام الملا، وستوافي الجميع بمواعيد الدفن والعزاء، دون أن تعلن عن أسباب وفاته، خاصة أنها الجهة المخولة بذلك، كونه عضوا فيها.

وفاة المخرج السوري بسام الملا

وبسام الملا مخرج سوري قام بإخراج مسلسل البيئة الشامية السوري الأكثر شهرة باب الحارة، وينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقائه المخرجين مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولديه أدهم وشمس الملا، اللذين شاركا كممثلين في مسلسل "باب الحارة".

أسباب وفاة المخرج بسام الملا

ويتابع الملايين في الوطن العربي أعمال المخرج السوري بسام الملا، وخاصة مسلسل باب الحارة الشهير، الذي يحاكي قصة البلد السوري المحتل من الجيش الفرنسي، ومحاولة الثوار للنيل من المحتلين ونصب الفخاخ والكمين لهم، وهي قصة أِشبه بالاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، كما أن المسلسل الشامي يحاول تجسيد الدور الذي يقدمه الثوار في الدفاع عن فلسطين من الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت.

وننتظر لحين اعلان نقابة الممثلين السوريين عن أسباب الوفاة الحقيقية، كون لا شيء رسمي معلن منها سوى أنها، أعلنت عن وفاته بشكل رسمي عن عمر يناهز 62 عاما، ولا شيء آخر بالخصوص.