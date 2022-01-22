خطوات عمل حلوى الشتاء.. مقادير ومكونات، ملايين الأشخاص حول العالم وخاصة ربات البيوت، يبحثون عن وصفات لصناعة حلى فصل الشتاء، والتي يزداد الطلب عليها في موجات البرد والصقيع والمنخفضات المحمولة بالبرد، فتلك الوصفات تعطيهم احساسا بالدفء، وخاصة أنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة، تدفئ قوبهم وصدورهم، وخاصة أن طقس "الأربعينية الذي يحمل في جعبته بردا قارسا لايزال ساريا"، وهو ما يسبب البرد للناس عامة، وخاصة أهالي قطاع غزة التي تنقطع عن بيوتهم الكهرباء لساعات طويلة.

ولكل شخص في العالم ذوق خاص في اختيار الحلوى التي يشتهيها، فليس شرطا أن يحب الجميع نوعا واحدا من الحلا، لهذا يسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لجلب لكم خطوات عمل حلوى الشتاء.. مقادير ومكونات، لأنواع عدة من حلى الشتاء، لتسهيل المهمة على ربات البيوت من البحث وتوفير الوقت، وكذلك تجلب لها أنواعا عدة من الحلوى، لتختار ما تشاء منها.

خطوات عمل حلوى الشتاء.. مقادير ومكونات

العديد من الأشخاص يفضلون الحلى المحلاة بكثرة، وغيرهم يفضلون صناعتها محلاة درجة أقل، كل حسب رغبته وشهيته، كما أنه بعضهم يفضلها بالشكولاتة وأخرين بالكريمة والفتيات عادة ما يفضلن النوتيلا.

مكونات عمل حلى صوص التوفي

– 600 مل من كريمة الخفق الثقيلة

350 غراماً من السكر الناعم جداً

90 غراماً من الزبدة غير المملّحة

– 2 ملاعق صغيرة من العسل الأسود

– أيس كريم الفانيليا عند التقديم.

الخطوات:

– تسخين الفرن عند درجة حرارة 200 درجة. دهن قوالب الحلوى بالدقيق والزبدة.

– وضع كل من الزبدة والسكر معاً في الخلاط حتي يصبح الخليط ناعم. إضافة العصير المركز والعسل الأسود والبيض بالتدريج حتى يصبح قوام المزيج متماسك وسلس. ثم إضافة الدقيق والخلط بسرعة منخفضة حتى تمتزج جيداً، ثم قم بنقلها إلى وعاء.

وفي نفس الوقت قم بوضع التمر في الماء المغلي وهرسه تماماً. وإضافة بيكربونات الصوديوم والفانيليا. ثم صب خليط التمر إلى خليط البودنج والتقليب حتى يمتزجوا تماماً.

– صب الخليط في القوالب والخبز لمدة من 20 -25 دقيقة حتي يصبح لونه بني ذهبي.

– ولعمل الصوص قم بتسخين جميع مكوناته في وعاء والتقليب حتي الغليان.

– إخراج البودنج من القوالب ثم صب الصوص عليها وتزيينها بأيس كريم الفانيليا.

مكونات عمل فطائر فطائر التفاح بكريمة الفانيليا والعسل

– 110 جرام من الدقيق.

– 2 بيضة.

– 200 جرام حليب ممزوج 75 مل من الماء.

– 50 جرام من الزبدة.

– القليل من الملح.

مكونات كريمة الفانيليا:

– 250 جرام من الكريمة الثقيلة.

– 100 جرام من السكر.

– 1/4 عبوة من الفانيليا.

مكونات حشو الفطيرة:

– 2 ثمرة تفاح متوسطة الحجم و مقطعة إلي مكعبات.

– 100 جرام من السكر.

– 200 جرام من العسل.

– 40 جرام من الزبدة.

– القليل من الماء.

الخطوات:

– نخل الدقيق والملح في وعاء خلط كبيرة. والسماح بدخول الهواء إلى العجين ثم كسر البيض والبدء في خفق البيض والدقيق معاً. ثم إضافة الحليب بالتدريج حتى يصبح لين. ويصبح قوام العجين سلس وتركه حتى يرفع لمدة نصف ساعة.

– تسخين معلقة من الزيت النباتي في مقلاة متوسطة علي نار هادئة. وخلط كمية صغيرة من خليط الفطيرة والتقليب لعمل دومات والطهي لمدة دقيقة.

– خفق كريمة الفانيليا والسكر حتي يصبح سلس.

– تقشير التفاح وإزالة النواه ووضعها في مقلاة متوسطة الحجم.

– وبمجرد أن يتغير لون التفاح قم بإضافة الزبدة وترك الصوص حتي يصبح متماسك.

– ثم إضافة معلقة من الصوص علي الفطائر على الفور ويمكنك إعادة تسخينه مرة أخري وإضافة كريمة الفانيليا للتزيين.