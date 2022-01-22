داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد 23 يناير 2022.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن السفر سيكون غداً للحافلات: الرابعة والخامسة والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/4) إضافة إلى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/4).

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مطالبة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ونوهت الداخلية المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

للإطلاع على الكشف اضغط هـــنـــا