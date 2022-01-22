نتائج لجنة التحقيق الخاصة

فيديو بث مباشر ...مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج التحقيق بوفاة الطفل سليم النواتي 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:09 م
22 يناير 2022
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مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج التحقيق بوفاة الطفل سليم النواتي 

 

#التحقيق #سليم النواتي

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