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نتائج لجنة التحقيق الخاصة
فيديو بث مباشر ...مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج التحقيق بوفاة الطفل سليم النواتي
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:09 م
22 يناير 2022
مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج التحقيق بوفاة الطفل سليم النواتي
#التحقيق
#سليم النواتي
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