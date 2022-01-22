تفاصيل الموجة الباردة بالسعودية والتوقعات القادمة

كشف أستاذ المناخ السعودي، عبد الله المسند، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عن تفاصيل الموجة الباردة التي تشهدها المملكة هذه الأيام، متوقعا الطقس في الأيام القادمة.

وقال عبد الله المسند: "هذه الموجة الباردة معتادة مثل هذه الأوقات.. سواء "المربعانية" أو "الشبط"، وليست موجة نادرة..هذه الموجة هي الأبرد على المملكة في فصل الشتاء، حيث تقدمت كتلة باردة شمالية توغلت إلى أجواء المملكة مساء أمس (الخميس) ووصلت للشرقية وأجزاء من الوسطى وخفضت درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي حوالي 5 درجات في أقصى الشمال السعودي و4 درجات تقريبا شمال حائل"، لافتا إلى أن "المناطق المفتوحة والصحاري وصلت 6 درجات تحت الصفر، وأن مرتفعات المدينة المنورة وصلت للتجمد"، متوقعا "استمرار هذه الكتلة الباردة ناحية الجنوب".

كما نصح بـ"تأجيل الزيارات والاستراحات حاليا، نطرا لخطورة انخفاذ درجات الحراراة، في أجواء جافة مثل هذه الأيام" وأن اليوم السبت "سيشهد موجة برد أيضا، واستمرار الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل".

وأوضح المسند توقعاته بأن "تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى نهاية الأسبوع، وهي الفترة التي من قد تشهد انخفاضا جديدا بدرجات الحرارة، بمعدلات أقل من الموجودة حاليا"، مشيرا إلى أن "موسم "المربعانية" انتهى، والآن في اليوم السابع من الشبط وفي منتصف فبراير المقبل يدخل موسم "العقارب".