تشيلسي يستغل أزمة ديمبلي وبرشلونة

ينوي مسؤولو تشيلسي التدخل في الأزمة الدائرة حاليًا بين نادي برشلونة، ونجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، بشأن تجديد العقد.



ورفض ديمبلي العرض المقدم من البارسا للتجديد، ورد مسؤولو برشلونة بأن اللاعب لا بد أن يرحل عن النادي فورًا خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشيلسي يجهز عرضًا بقيمة 4 ملايين يورو فقط للحصول على خدمات ديمبلي هذا الشهر.



وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن البلوز سيتقدم بهذه الخطة على الأندية الأخرى التي كانت تنتظر التوقيع مع ديمبلي مجانًا في الصيف المقبل.



وأوضحت "سبورت" أن برشلونة سيرحب للغاية بعرض تشيلسي، رغم أنه يبلغ 4 ملايين يورو فقط.



وسبق أن عمل ديمبلي مع توماس توخيل، مدرب تشيلسي، في بوروسيا دورتموند خلال موسم 2016-2017، وخاض معه 49 مباراة وأحرز 10 أهداف، ومنح 21 تمريرة حاسمة.