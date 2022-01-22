سعر الدولار اليوم في السودان السبت 22 يناير 2022

سعر الدولار في السودان اليوم، استقر سعر الدولار في السودان اليوم السبت 22 يناير 2022، لدى بنك السودان المركزي، فيما تراجع لدى السوق الموازية (السوداء).

ورصد "فريق فلسطين اليوم"، منذ ساعات الصبح عمليات بحث كثيرة على أسعار صرف العملات في السوادن، وخاصة الدولار الامريكي اليوم السبت، لدي البنك المركزي السوداني والسوق السوداء الغير رسمية.

سعر الدولار في السودان اليوم

حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، في ختام تعاملات الخميس بـ 437.00970 جنيه مقارنة بـ 437.00050 جنيه الأربعاء، وهامش الربح 0.75% للبنوك والصرافات على أن لا يتجاوز (سالب / موجب 5.0%).

وأظهرت شاشات التداول لدى البنوك السودانية سعر الدولار اليوم السبت عند مستوى 437.00 جنيه للشراء، و440.28 جنيه للبيع، فيما تراوح سجل الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 460 جنيها.

وفقد الاقتصاد السوداني نحو 50% من إيراداته خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأصاب الشلل معظم الأسواق والمنشآت الإنتاجية والخدمية، متأثرا بتوقف المساعدات الخارجية.

وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات بقيمة 700 مليون دولار؛ كما أوقف البنك الدولي مساعداته التي تشمل خطوط ائتمان بأكثر من 3 مليارات دولار، وأعلنت فرنسا وقف إجراءات إعفاء نحو 5 مليارات دولار من ديونها على السودان.

وتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي حالة الغليان السياسي وتوقف قروض ومنح صناديق التمويل الدولية في السودان لمحو مكاسب البلاد الأخيرة من الإصلاح.

وأدى برنامج الإصلاح للمرة الأولى في تاريخ البلاد إلى إيقاف تدهور سعر الصرف والتضخم

سعر اليورو والإسترليني في السودان

استقر سعر اليورو لدى البنوك خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت ليسجل نحو 495.93 جنيه للشراء، و499.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 552 جنيها.

وظل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنوك في السودان بتعاملات السبت عند 595.38 جنيه للشراء، و599.84 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل عملة السودان المحلية، خلال تعاملات السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 640 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار في السودان

بقي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي، عند 116.49 جنيه للشراء، و117.36 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني صباح السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 122 جنيها.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني لدى البنوك ليسجل نحو 118.99 جنيه للشراء، و119.88 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 126 جنيها.

وأظهرت شاشات التداول لدى البنوك العاملة في السودان، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم السبت عند مستوى 1437.53 جنيه للشراء، و1448.31 جنيه للبيع.