سعر الدولار في مصر اليوم السبت 22 يناير 2022، مطلع كل صباح يبحث المصريون عن سعر صرف العملة الأمريكي مقابل عملتهم الوطنية الجنيه المصري الذي يشهد انخفاضا مقابل العملة الخضراء والشيكل الإسرائيلي والعديد من العملات الأجنبية الرئيسية، منذ سنوات عدة، وهو أمر أجبر الجهات ذات العلاقة على تعويم الجنيه المصري، بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقي الأمر على ما هو حتى هذا التاريخ، فالجهات المختصة تعمل على رفع قيمة عملتها الوطنية مقابل العملات الأخرى، حتى تكسب أرباحا من تجارتها الخارجية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 22 يناير 2022

ويعمل فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على وضعكم في تفاصيل وتطورات أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومقابل العملات الرئيسية الأخرى، هذا وأعلن الرئيس المصري قبل أيام معدودة عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه مصري، فهل هذا القرار يمكن يؤثر على سعر الدولار في مصر اليوم السبت 22 يناير 2022، وخاصة أن هناك أصواتا خرجت تصيح باستحالة تطبيق هذا القرار لما يعانيه أرباب العمل في جمهورية مصر من وضع اقتصادي، إلا أن العديد منهم متفائل بإمكانية تطبيه شيئا فشيئا إلى الوصول للحد المقرر.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت

وفق التداولات المصرفية وشاشات عرض أسعار العملات، فقد أظهرت استقرار متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22 يناير/كانون الثاني 2022، في تعاملات محدودة بشركات صرافة.

سعر للدولار في مصر

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وبلغ في 29 بنكا تجاريا مصريا، متوسط سعر صرف الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والاستثمار العربي.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 22 يناير 2022

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند نحو 17.75 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.29 جنيه للشراء، و21.44 جنيه للبيع.