سعر الدولار في الجزائر اليوم السبت 22 يناير 2022، تتقلب أسعار العملات الدولية باستمرار مع التغيرات التي تحصل في المناطق العربية والدولية، فالأحداث السلبية والاقتتال في بعض المناطق يؤثران بالسلب على العملات الوطنية في تلك البلدان مقابل العملات الرئيسية الدولية المعتمدة في التجارة وحركة البيع والشراء، لذلك تلجأ كل المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال كل صباح إلى الاطلاع على أسعار عملتهم الوطنية مقابل الدولار واليورو والعملات الأخرى، لتساعدهم على التحرك بالشكل المنطقي في تجارتهم وتوظيف أموالهم.

سعر الدولار في الجزائر

وفي الجزائر، يبحث المواطنون الجزائريون وأصحاب رؤوس الأموال والتجارة عن سعر الدولار في الجزائر اليوم السبت 22 يناير 2022، كونها العملة الأجنبية الأكثر تداولا في ذلك البلد العربي، كذلك يبحث فئات عن سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الدينار الجزائري، لذلك يسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لوضع متابعيه بآخر التطورات الت تطرأ على سعر تلك العملات.

سعر الدولار في الجزائر اليوم السبت 22 يناير 2022

وتعد العملة الأمريكية الدولار الأمريكي، الأكثر تداولا في الدول العربية بشكل عام، فتلك الدول تعتمد في تجارتها وحركة التصدير والاستيراد على الدولار في المرتبة الأولى، كذلك تتداول وفق عملتها الوطنية أحيانا، إلا أن العملة الخضراء لا غنى عنها في حركة البيع والشراء الخارجية.

سعر الدولار في الجزائر اليوم السبت

واستقر سعر الدولار الأمريكي لدى بنك الجزائر المركزي مسجلا، 139.64 دينار للشراء و139.65 دينار للبيع، وفي السوق الموازية (السوداء) استقر عند 180 دينارًا للشراء و182دينارًا للبيع، علما أن تلك الأسعار تتغير باستمرار وكل ساعة أحينانا، حسب المتغيرات التي تطلع في تلك الدول.

أما فيما يتعلق، بسعر اليورو اليوم مقابل الدينار الجزائري، السبت 22 يناير/كانون الثاني 2022، في البنك المركزي، فقد ارتفع في تعاملات السوق السوداء.

وبلغ سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 158.50 دينار للشراء و158.53 دينار للبيع.

فيما ارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر في السوق السوداء، مسجلًا 204.25 دينار للشراء و206.52 دينار للبيع.

وبخصوص سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر المركزي، فقد استقر، عند 190.22 دينار للشراء، و190.32 دينار للبيع.

فيما استقر الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 244.09 دينار للشراء، و246.81 دينار للبيع.