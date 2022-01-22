أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يتجاوز 40 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 22/1/2022، ارتفاعاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.98 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 1.17% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.09%، ما يعادل انخفاض قدره 0.10% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.91% لتسجل نحو 41,873 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.62% لتسجل نحو 3142 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.48% لتسجل نحو 470 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.68% لتسجل نحو 1.34 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 0.9996 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.82% لتسجل نحو 136 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.63% لتسجل نحو 0.7436 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 3.20% لتسجل نحو 82 دولار.

ارتفع سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 1.32% لتسجل نحو 24 دولار.