سعر الدولار اليوم السبت 22 يناير 2022 في لبنان "الليرة اللبنانية"، تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 22 يناير/كانون الثاني 2022 خلال التعاملات المبكرة لدى سوق النقد الموازية غير الرسمية (السوداء).

وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق "فلسطين اليوم" اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية لليوم السبت، وخاصة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار في لبنان اليوم

تراوح سعر الدولار في لبنان اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 23125 ليرة للشراء و23175 ليرة للبيع.

كان مصرف لبنان المركزي، قد ذكر في بيان أنه سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء الدولار دون سقف بسعر منصة صيرفة.

الليرة تتعافى نسبيا

وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، أنه بإمكان البنوك شراء الدولارات منه دون حد أقصى، بالسعر الذي تحدده منصة الصرافة التابعة له، والتي دأبت على تحديد أسعار أفضل لليرة من أسعار السوق الموازية.

ورغم التحسن في سعر العملة اللبنانية، بعد هذا الإجراء، فلا تزال الليرة أقل بأكثر من 90 %، من مستواها في 2019، قبل انزلاق لبنان إلى أزمة مالية دفعت بأغلبية اللبنانيين إلى صفوف الفقراء.

وتقول الحكومة اللبنانية، التي تولت السلطة في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنها تهدف إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يفتح الباب أمام دعم المانحين.

لكنها لم تنفذ حتى الآن الإصلاحات التي طلبها المانحون لمعالجة أسباب الانهيار مثل الهدر، والفساد.

سعر الدولار في بنك لبنان المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.

سعر جديد للدولار

وقال مصدر رسمي لبناني يوم الجمعة إن لبنان سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 التي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%.

وتوقعت نسخة من مشروع الموازنة أن تبلغ قيمة الإيرادات 39.15 تريليون ليرة والإنفاق 49.42 تريليون ليرة.

وقال المصدر إن المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق عدة أسعار صرف في لبنان.

ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة.

وشددت المجموعة (الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية) في بيان على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة “في أقرب وقت ممكن”، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الاجتماع الأخير.