أسعار الذهب اليوم السبت 22 يناير في السودان

تراجع متوسط أسعار الذهب في السودان اليوم، السبت 22 يناير/كانون الثاني 2022، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان، خلال تعاملات السبت، إلى نحو 25.925 ألف جنيه (59.26 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان، إلى نحو 22.685 ألف جنيه (51.85 دولار).

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان، نحو 19.444 ألف جنيه (44.44 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان اليوم، فقد انخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 15.123 ألف جنيه (34.57 دولار).

وتراجع متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب في السودان اليوم ، إلى نحو 806.263 ألف جنيه (1843 دولارًا).

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب في السودان، إلى نحو 181.478 ألف جنيه (414.81 دولار).