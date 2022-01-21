طالع أسعار الذهب في سوريا السبت 22 يناير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا اليوم، السبت 22 يناير/كانون الثاني 2022، وخالفت هبوط المعدن النفيس في البورصات العالمية.

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم، إلى نحو 148.854 ألف ليرة (59.26 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا، إلى نحو 130.251 ألف ليرة (51.85 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، إلى نحو 111.642 ألف ليرة (44.44 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا، فقد صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 86.832 ألف ليرة (34.57 دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا اليوم السبت، نحو 4.629 مليون ليرة (1843 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا، نحو 1.042 مليون ليرة (414.81 دولار).