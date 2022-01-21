سعر صرف الدولار في العراق اليوم السبت 22 يناير 2022

استقر متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، 22 يناير/كانون الثاني 2022، في بورصات المحافظات، وشركات الصرافة.

وسجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

ويختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

وسجل سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح، والحارثية، ببغداد، نحو 1481 دينارا.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في بورصة البصرة، نحو 1482 دينارا.

وبلغ سعر الدولار في بورصة السليمانية 1483 دينارا، وفي بورصة أربيل 1482.25 دينار.

فيما سجل سعر الدولار في بورصة الموصل نحو 1482.25 دينار، وفي بورصة دهوك نحو 1483 دينارا.

وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم، نحو 1653.15 دينار للشراء، و1655.44 دينار للبيع.

فيما بلغ متوسط الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي، نحو 1976.33 دينار للشراء، و1978.47 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، نحو 388.33 دينار للشراء، و388.92 دينار للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، نحو 396.76 دينار للشراء، و397.01 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، نحو 4819.34 دينار للشراء، و4820.34 للبيع.