اسعار الذهب في الجزائر بتعاملات السبت 22 يناير 2022

استقرت أسعار الذهب في الجزائر السبت 22 يناير 2022، وسط تراجع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، 8289 دينارا (59.18 دولار)، وهي نفس الأسعار أمس.

وظل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر خلال تعاملات السبت عند 6217 دينارا (44.39 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4835 دينارا (34.52 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4145 دينارا (29.59 دولار).

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر في تعاملات اليوم، نحو 7253 دينارا (51.79 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر السبت نحو 257.789 دينار (1841 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 58.025 دينار (414.72 دولار).