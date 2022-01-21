تعرفوا على فوائد و اضرار ارتداء الجوارب أثناء النوم

تتباين آراء الناس ورغباتهم فيما يتعلق بارتداء الجوارب أثناء النوم خاصة في الطقس البارد، بعضهم يفضل النوم بدونها ويجد في ذلك راحة أكثر وتجنبا للأضرار، والبعض الآخر قد لا يتمكن من النوم إلا بالجوارب، فأيهما على حق؟ هل لارتداء الجوارب أثناء النوم أضرار؟ وما هي الفوائد؟

فوائد ارتداء الجوارب أثناء النوم

تدفئة القدمين يمنح العقل اشارة للاسترخاء

تؤثر برودة القدمين على الجسم ليلاً، لذلك فإن تدفئة القدمين عند الذهاب إلى الفراش تمنح العقل إشارة للاسترخاء وهذا يجعل النوم أكثر راحة، وأسهل طرق تدفئة القدمين هي الجوارب بمختلف أنواعها، حيث يساهم ارتداء الجورب قبل الخلود الي النوم في حصول القدم على الدفء فيسترخي الجسم سريعاً.

لبس الجوارب يساعد في ترطيب القدمين

إلى جانب دور الجوارب في تدفئة القدمين ليلاً فهي تساعد في ترطيب كعب القدمين ومنع جفافه وتشققه بفعل البرودة.

لبس الجوارب يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم

يمر جسم الإنسان بتغيرات عندما يدخل إلى المراحل المبكرة من النوم، وتتقلب درجة حرارة الجسم بشكل طفيف طوال الليل، حيث تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل طفيف (وهي ظاهرة طبيعية)، لذلك يساعد ارتداء زوج من الجوارب على تدفئة الأطراف الخارجية والحفاظ على توازن درجة حرارة الجسم، كما ويحمي الجسم من السخونة الشديدة التي يتعرض لها الإنسان بسبب الأغطية الثقيلة شتاءً.

تاعد الجوارب في حماية القدمين من اعراض مرض "رينود"

يحدث مرض “رينود” عندما تقل الدورة الدموية في القدم بسبب البرودة، وارتداء الجوارب يمنحها الدفيء الذي يحسن الدورة الدموية ويمنع الأعراض الضارة الناتجة عن مرض “رينود”.

أضرار لبس الجوارب أثناء النوم

بعد التعرف على فوائد ارتداء الجوارب أثناء النوم ودورها في توفير الاسترخاء اللازم للجسم حتى ينام، قد تظهر بعض الأضرار لارتداء الجوارب إذا لم يراعي الشخص بعض الأمور الهامة المتعلقة بنوع الجرابات ومدة ارتدائها، وفيما يأتي بعض هذه الأضرار:

اعاقة تدفق الدم

يساعد لبس الجوارب على تدفئة القدمين مما يوفر تدفق جيد للدم خصوصًا في فصل الشتاء، ولكن قد يؤدي ارتداء الجوارب الضيقة إلى احتباس أو تراجع في تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القدمين، وقد ينتج عن ذلك بعض الأعراض منها التنميل والتورم وربما تصبح سببا في الإصابة بالدوالي.

قلة النظافة

يؤدي لبس الجوارب لمدة طويلة إلى تجمع الميكروبات والجراثيم في القدم خصوصًا عند ارتداء الجوارب الضيقة أو غير النظيفة، مما يؤدي إلى زيادة فرصة الإصابة بالالتهابات وخروج الرائحة الكريهة، لذلك يجب الحرص على تغيير الجوارب بصورة دائمة وارتداء الجوارب المصنوعة من مواد تسمح بدخول الهواء، مثل: القطن.

ارتفاع درجة حرارة القدمين

يرتدي بعض الأشخاص الجوارب خصوصًا أثناء النوم من أجل الشعور بالدفء، ولكن يؤدي ذلك إلى زيادة الحرارة داخل القدمين بشكل مبالغ به في بعض الأحيان، وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الغدد العرقية الموجودة بالقدمين على إفراز المزيد من العرق، وقد ينتج عن ذلك تكاثر الفطريات التي تسبب مشاكل الرائحة الكريهة للقدمين.

تجب أضرار ارتداء الجوارب أثناء النوم

يجب اتباع بعض النصائح الخاصة بارتداء الجوارب لتجنب آثارها السلبية وحتى تكون مفيدة لصحتك أثناء النوم، وأبرزه هذه النصائح:

الابتعاد عن الجوارب الضيقة.

استخدام جوارب مصنوعة من القطن لأنها تسمح بتهوية القدمين وامتصاص العرق، بالإضافة إلى ملمسها الناعم على الجلد.

ضرورة تغيير الجوارب بشكل مستمر وغسل القدمين جيدا قبل ارتدائه وتخليل الأصابع جيدا لمنع وجود أي فطريات يمكن أن تكون سببا في مشاكل جلدية أو رائحة كريهة عند ارتداء الجوارب.

إن اتباع النصائح الخاصة بارتداء الجوارب سيكون له فوائد كثير في تدفئة القدمين وزيادة قدرة الدم على الوصول إلى الأطراف خاصة عندما تشتد البرودة بصورة كبيرة، كما سيسهم ذلك في منح الجسم الدفء المطلوب والاسترخاء حتى يخلد إلى النوم بهدوء.