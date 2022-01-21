طريقة شراء تذاكر كأس العالم قطر 2022 و الفئات المسوح لها الشراء

يثار في الوقت الحالي عدد من الأسئلة تتعلق بشراء تذاكر مباريات مونديال قطر 2022، بعدما أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المرحلة الأولى من مبيعات التذاكر، التي تستمر حتى 18 فبراير/شباط المقبل.

فإذا كنت من عشاق كرة القدم حول العالم، فمن المحتمل أن لديك أسئلة بشأن عملية الحجز، ليس فقط الأسئلة التقليدية عن الطريقة والكيفية، ولكن تساؤلات وهواجس تخص تحديد المباريات المراد حجزها، في ظل عدم إجراء قرعة البطولة وعدم اكتمال المنتخبات المتأهلة.

وفي هذا التقرير نلقي الضوء على أبرز تساؤلات وهواجس المشجعين الذين يخططون لحجز تذاكر لحضور نهائيات كأس العالم في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

الفيفا طرح مليون تذكر عشوائية في أولى مراحل البيعفيفا طرح مليون تذكرة عشوائية في أولى مراحل البيع (الجزيرة)

ما المكان الرسمي لبيع تذاكر مونديال قطر؟

بوابة التذاكر الرسمية (FIFA.com/tickets) قناة البيع الرقمية الحصرية للجمهور العام، وتتوفر فيها كل تذاكر مونديال قطر 2022.

هل هناك قنوات أخرى لشراء تذاكر مونديال قطر؟

لا تشتر التذاكر من أي مكان بيع غير مصرح به، فلا يملك أي موقع آخر غير موقع (FIFA.com/tickets) حق بيع التذاكر، وكن متأكدا من أن كل ما سواه عبارة عن قنوات بيع غير شرعية. وتعد التذاكر المشتراة عبر قنوات البيع غير المصرح بها غير صالحة.

كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على تذكرة؟

تعد بوابة التذاكر الرسمية (FIFA.com/tickets) قناة البيع الرقمية الحصرية لبيع التذاكر للجمهور العام، ويجب عليك إنشاء حساب "تذاكر FIFA" بمعلومات كاملة ودقيقة لتتمكن من التقدم بطلب الحصول على التذاكر.

كم يجب أن يكون عمري لتقديم طلب شراء التذاكر؟

يجب أن يكون عمرك 18 سنة على الأقل لتتمكن من التقدم بطلب الحصول على تذاكر كأس العالم قطر 2022.

متى يمكنني التقدم بطلب للحصول على التذاكر؟

لديك الفرصة لتقدم الآن، حيث إن هناك 3 مراحل للمبيعات في مونديال قطر: الأولى وهي مرحلة مبيعات السحب العشوائي وانطلقت بالفعل في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، والثانية مرحلة مبيعات "من يأتي أولا يشتري أولا"، وتنطلق بعد إجراء قرعة المونديال نهاية مارس/آذار المقبل، والثالثة مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة "من يأتي أولا يشتري أولا".

ما التالي بعد تقدمي بطلب الحصول على تذاكر خلال فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي؟

في حال تقدمت بطلب شراء تذاكر في المرحلة الأولى الخاصة بالسحب العشوائي، فإنك ستنتظر السحب العشوائي، وإذا اختارتك القرعة فستزود بالمعلومات من أجل دفع ثمن التذكرة.

أما في حال تقدمت بطلب شراء تذاكر في المرحلتين الثانية والثالثة، فإنه يمكنك الدخول إلى بوابة التذاكر مباشرة واختيار ما يناسبك منها وفقا لتوافرها ودفع ثمنها على الفور لتأمينها.

ما الذي يحدث إذا كان طلبي للحصول على التذكرة غير دقيق أو غير مكتمل؟

سيرفض الطلب، وإذا تم اكتشاف ذلك بعد تأكيد الطلب، فإنه من حق الفيفا إلغاء التذكرة.

هل يمكنني إلغاء أو تعديل طلبي لشراء التذاكر؟

يمكنك في مرحلتي مبيعات سحب الاختيار العشوائي أن تلغي أو تعدل طلب تذكرتك قبل إغلاق هذه المرحلة من المبيعات، لكن لا يمكنك إلغاء أو تعديل طلب تذكرتك بعد إغلاق مرحلة مبيعات السحب العشوائي.

ما الحد الأقصى لعدد التذاكر التي يمكنني شراؤها؟

يمكنك التقدم بطلب الحصول على 6 تذاكر لكل مباراة، كما يمكن شراء 60 تذكرة كحد أقصى لكل عنوان بريدي، وتنطبق هذه القاعدة بغض النظر عما إذا كنت تريد تذكرة مباراة واحدة، أو تذكرة خاصة بفريق، أو سلسلة تذاكر، أو أي منتج تذاكر آخر.

هل يمكنني التقدم بطلب الحصول على تذاكر لأكثر من مباراة واحدة في اليوم؟

لا يجوز خلال مرحلة المبيعات الأولى التقدم بطلب الحصول على تذاكر مختلفة لأكثر من مباراة ستُلعب في اليوم نفسه، ولكنها ستكون ممكنة فقط بعد إجراء القرعة النهائية للمونديال، على أن تخضع لقواعد التوافق التي ستبينها مؤسسة تذاكر الفيفا.

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ما أنواع التذاكر المتاحة لعامة الجماهير؟

تتوفر 3 أنواع من التذاكر:

الأولى: تذاكر المباريات المنفردة التي تسمح لك بحضور أي مباراة من البطولة وعددها 64.

الثانية: باقات التذاكر الخاصة بالمنتخبات، التي تسمح لك بمتابعة مباريات منتخبك المفضل على مدار البطولة، أي من دور المجموعات وصولا إلى النهائي، وقد تكون الباقة من 3 مباريات خلال دور المجموعات، أو 4 مباريات حتى دور ثمن النهائي، أو 7 مباريات حتى المباراة النهائية.

الثالثة: باقة 4 تذاكر لـ4 ملاعب مختلفة، وهي تمكن الجماهير من الاستمتاع بأجواء كأس العالم في ملاعب قطر المونديالية.

ما أسعار باقات التذاكر الثلاث؟

تتوزع أسعار باقات التذاكر المختلفة إلى فئات مختلفة، بالإضافة إلى التذاكر الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتتراوح أسعار باقة المباراة الواحدة بين 220 و1606 دولارات للفئة الأولى، أو 165 و1002 للفئة الثانية، أو 69 و604 للثالثة، أو 11 و206 للرابعة، وذلك وفق المباراة المختارة في البطولة.

في حين تراوحت أسعار باقة مباريات المنتخب الواحد بين 725 و4314 دولارا للفئة الأولى، أو 544 و2915 للفئة الثانية، أو 227 و1616 للفئة الثالثة، وفق المنتخب المختار.

أما الباقة الثالثة الخاصة بحضور 4 مباريات في 4 ملاعب مختلفة، فأسعار الفئة الأولى فيها تراوحت بين 879 و1277 دولارا، أو 659 و934 للفئة الثانية، أو 275 و508 للفئة الثالثة، وفق الملاعب المختارة.

هل يجب أن أختار المنتخب الذي أملك جنسيته حتى أتمكن من التقدم بطلب الحصول على باقة تذاكر خاصة بذلك المنتخب؟

لا، يمكنك اختيار باقة أي منتخب تريده.

هل تشمل باقة المنتخب المكونة من 7 مباريات المباراة النهائية؟

نعم، تشمل باقة تذاكر 7 مباريات الخاصة بفريق أي منتخب تذكرةً للمباراة النهائية بغض النظر عن وصول المنتخب الذي اخترته إليها من عدمه.

Stadium 974التذاكر المتوفرة بـ4 فئات لتناسب القدرات المالية المختلفة (الجزيرة)

ما الذي يحدث لباقة التذاكر الخاصة بمنتخبي في حالة إقصائه من الدور الأول؟

إذا أُقصي منتخبك من المنافسة، وكانت سلسلتك تشمل جولات قادمة، فسيبقى منتجك (باقة تذاكر خاصة بفريق) صالحا للجولة أو الجولات القادمة التي سيلعبها فريق غير فريقك الذي سبق أن اخترته.

اشتريت باقة تذاكر خاصة بمنتخبي الوطني، فماذا يحدث إذا لم يتأهل إلى نهائيات مونديال قطر؟

إذا لم يتأهل المنتخب الوطني الذي اخترته لمونديال قطر، فسيرجع الفيفا لك ما دفعته من مال بعد أن يخصم رسوما إدارية قدرها 40 ريالا قطريا (نحو 11 دولارا).

ما فئات التذاكر المتوفرة لمونديال قطر؟

هناك 4 فئات من تذاكر المونديال:

الأولى: وهي الأعلى سعرا، وتكون في مناطق مميزة داخل الملعب.

الفئتان الثانية والثالثة: وهما خارج منطقة الفئة الأولى.

الفئة الرابعة: وهي خارج مناطق الفئات الثلاث السابقة، وهي الأقل تكلفة، وستكون مخصصة حصريا للقطريين والمقيمين في دولة قطر.

هل هناك تذاكر مخصصة في كل مباراة لذوي الاحتياجات الخاصة وللأشخاص من ذوي القدرة المحدودة على الحركة؟

هناك 4 أنواع من تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي: تذكرة مستخدم كرسي متحرك، وتذكرة سهولة وصول بسرعة، وتذكرة سهولة وصول عادية، وتذكرة سهولة وصول مع عرض إضافي.

ما عملة شراء التذاكر؟

تباع كل التذاكر بالريال القطري، سواء للمقيمين في قطر أو للمقيمين خارجها.

هل توجد أسعار تذاكر مخفضة للأطفال؟

لا، فأسعار التذاكر تنطبق على البالغين والأطفال، فالسن لا تحدث أي فارق في سعر التذكرة.

هل يمكنني إلغاء التذاكر التي اشتريتها بعد تسلم التأكيد؟

لا، لأن مبيعات التذاكر نهائية، ولا يمكن لصاحب طلب الحصول على التذكرة إلغاء عملية الشراء أو إعادة أي تذاكر لأي سبب من الأسباب بعد أن نجح برنامج تذاكر "فيفا" في معالجة دفع ثمن التذكرة (التذاكر)، بما في ذلك الأسباب الخارجة عن إرادة صاحب الطلب.

هل يمكن "لمركز تذاكر فيفا" إلغاء التذاكر بعد أن اشتريتها؟

نعم، قد يلغي "مركز تذاكر فيفا" أي عدد من التذاكر المخصصة لصاحبها من دون إشعار مسبق في حالة خرقه شروط بيع التذاكر للجمهور العام عبر الإنترنت، أو إذا قدر المركز أن مقدم طلب التذكرة أو أحد ضيوفه قد انتهك شروط استخدام التذاكر أو مدونة قواعد السلوك الخاصة بالملعب.

هل يمكنني منح أو بيع تذكرتي لأحد؟

لا يجوز لك عرض التذاكر للبيع، أو بيعها، أو عرضها في المزادات، أو التنازل عنها لأحد، أو نقلها أو محاولة نقلها، أو إشراك طرف ثالث فيها لتسهيل أو التماس عروض نقل التذاكر تحت أي ظرف من الظروف، وسواء أكان ذلك ورقيا أو عبر الإنترنت، كما لا يمكنك استخدامها أو محاولة استخدامها للإعلان أو الترويج لبرنامج تحفيزي، أو عرضها للفوز بها في اليانصيب أو المسابقات، أو جعلها هدية أو جوائز لسحب عشوائي، أو جعلها جزءا من حزمة فندق أو رحلة جوية أو السفر أو أي أغراض تجارية أخرى، باستثناء ما هو مصرح به كتابيًّا من "مركز تذاكر فيفا".

هل ستكون هناك أي إجراءات وبروتوكولات أمان يجب اتباعها في ما يتعلق بكوفيد-19؟

من أجل محاولة الحد من الإصابة بفيروس كوفيد-19، يمكن للاتحاد الدولي لكرة القدم أن يفرض قواعد وبروتوكولات على حاملي التذاكر تمنعهم من حضور المباريات إذا لم يوافقوا عليها ويلتزموا بها، وسيُعلم "مركز تذاكر فيفا" كل حاملي التذاكر عبر البريد الإلكتروني بقواعد وبروتوكولات تطبق في هذا الإطار، ولن يحق لحاملي التذاكر استرجاع أي مبالغ أو الاستفادة من أي تعويض إذا كانوا غير قادرين أو غير راغبين في الالتزام بهذه القواعد والبروتوكولات.

هل يمكنني الوصول إلى قطر من بلد إقامتي في ظل الوضع العالمي لكوفيد-19؟

في ضوء وجود جائحة كوفيد-19، سيوفر البلد المضيف الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المنافسة، ويجب على كل الحاضرين اتباع إرشادات السفر التي تُصدرها دولة قطر وتوجيهاتها الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وستوفر على موقع الفيفا معلومات إضافية حول إجراءات السلامة الخاصة بفيروس كورونا.

هل يجب عليّ الحصول على وثائق أخرى غير التذكرة لأتمكن من دخول ملاعب مونديال قطر؟

نعم، وذلك بناءً على طلب السلطات القطرية، إذ يُشترط على كل من يود حضور مباريات المونديال الحصول على بطاقة "هيا" (بطاقة مشجع)، وتعد الحكومة القطرية المسؤول الوحيد عن معالجة كل طلبات بطاقات "هيا"، والفيفا غير مسؤول عن طلبها ولا إصدارها ولا استخدامها، ويرجى مراجعة "مركز تذاكر فيفا" بانتظام للاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بهذه البطاقة.

ما بطاقة "هيّا"؟

تعط بطاقة "هَيّا" تصريح دخولك إلى دولة قطر، كما ستحتاجها لدخول الملاعب (إلى جانب تذكرة المباراة الخاصة بك)، والتنقل مجانا خلال أيام المباريات، كما تقدّم لك سلسلة من المزايا التي يمكنك الاستفادة منها.

متى يمكنني التقدم بطلب الحصول على بطاقة "هيا"؟

يمكنك التقدم بطلب الحصول على بطاقة "هيا" ابتداءً من مارس/آذار المقبل، ولتقديم الطلب ستحتاج إلى: بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول إذا كنت قطريا أو مقيما في دولة قطر، وجواز سفر ساري المفعول إذا كنت من المشجعين القادمين من خارج دولة قطر، أما الأطفال دون سن 14 عاما فسيحتاجون إلى أحد الوالدين أو ممثل قانوني لتقديم طلب الحصول على بطاقة "هيا" نيابة عنهم.جدير بالذكر، أن الحملة ليست الأولى لأبو فلة، إذ تمكن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من جمع مليون دولار تبرعات ضمن حملة باسم "دفي قلوبهم"، لمساعدة نحو 17 ألف شخص من اللاجئين في الشرق الأوسط، عبر بث مباشر استمر نحو 28 ساعة.