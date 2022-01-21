أحدث تردد قناة كراميش الجديد 2022 على عربسات

تردد قناة كراميش الجديد 2022، تم خلال الساعات الماضية رصد عمليات بحث كبيرة عن تردد قناة كراميش الجديد 2022 على القمر الصناعي عرب سات.

و نقدم لكم بشكل دائم في موقع "فلسطين اليوم الاخباري"، العديد من الموضوعات الهامة والمفيدة، وخاصة ترددات قنوات الاطفال، حيث نقدم لكم اليوم تردد قناة كراميش للأطفال الجديد، وهو من الترددات التي تلقى بحثاً كبيراً عنها من المتابعين على محركات البحث.

واستطاعت القناة خلال وقت قصير من جذب قلوب الأطفال صغارًا وكبارًا؛ لما تقدمه القناة من برامج ومسلسلات وأفلام كرتونية رائعة تحمل رسائل مميزة ومهمة جدًا في تربية الأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد 2022 على عربسات

وتبث القناة بشكل مستمر على مدار الساعة دون توقف طيلة (24 ساعة متواصلة) حيث تقدم رسالة مهمة للأطفال وتعزز الاخلاق والمحبة بين الأطفال في الدول العربية، وتربعت القناة على عرش القنوات المتخصصة لبرامج ومسلسلات والأفلام الكرتونية وأصبحت من أبرز وأهم القنوات العربية الخاصة للأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد 2022 على عربسات

محتوى القناة

وتقدم القناة محتوى مميز يجعلها تتربع على عرش القنوات الخاصة للأطفال فهي تقدم محتوى مهم لتعاليم الإسلام والتسامح والمحبة والأخلاق اضافة الى التعاون والتعليم والتثقيف واحترام الأخرين.

وتعزز القناة طموح وأهداف وأفكار الاطفال من خلال برامجها ومسلسلاتها وأفلامها الكرتونية التي تمنح الطفل القدرة لحقيق أهدافه.

وجذت القناة اهتمام الكثير من فئات كبيرة من ابناء الدول العربية حيث لم يقتصر الأمر على الأطفال بل تعدى ذلك ليصل إلى فئة الشباب وكبار السن.

تردد قناة كراميش الجديد 2022 على عربسات

القمر الصناعي عرب سات

التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:3/4

القمر الصناعي نايل سات

التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:¾