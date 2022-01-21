سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21 يناير 2022

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في مصر، والذي تراجع سعره في معاملات صباح اليوم الجمعة، تزامنًا مع تراجع الأسعار عالميا، ويقدم لكم فريقنا أخر أسعار الذهب التي يجري تداولها في مصر، حيث يلاحظ أن هناك اهتمام كبير بسعر عيارات الذهب من قبل التجار ورجال الأعمال ومحلات الصاغة في مصر، لذلك قررنا أن نرفق لكم أسعار الذهب في السوق السوداء.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 يناير 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، نحو 932.07 جنيه مقابل 932.48 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر ، 699.06 جنيه مقابل 699.37 جنيه عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 543.71 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 466.03 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 349.53 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر نحو 815.58 جنيه مقابل 815.94 جنيه.

سعر الأوقية الذهب في مصر

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 28987 جنيها (1842 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في مصر

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة نحو 6525 جنيها (414.50 دولار).