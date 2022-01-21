الجهاد الإسلامي تدين جرائم "التحالف العربي" ضد الشعب اليمني

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجرائم التي يرتكبها ما يسمى "التحالف العربي" ضد الشعب العربي المسلم في اليمن.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن استهداف المدنيين المتعمد في اليمن بالطائرات الامريكية، وربما بمشاركة من قبل طائرات العدو الصهيوني، هو دليل على فشل هذا العدوان وهزيمته في ميادين القتال، وهو محاولة يائسة.

إليكم نص البيان كاملًا

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

تدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات، الجرائم التي يرتكبها بما يسمى "التحالف العربي" ضد الشعب العربي المسلم في اليمن.

إن استهداف المدنيين المتعمد في اليمن بالطائرات الامريكية، وربما بمشاركة من قبل طائرات العدو الصهيوني، هو دليل على فشل هذا العدوان وهزيمته في ميادين القتال، وهو محاولة يائسة ورخيصة لكسر إرادة شعب قرر أن لا يقبل بما تمليه عليه أنظمة ربطت مصيرها بمصير السياسات الأمريكية الصهيونية في المنطقة وتخلت عن فلسطين والقدس.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نؤكد وقوفنا وتضامننا مع الشعب اليمني الشقيق في مواجهة العدوان الظالم بكل أشكاله وإننا على ثقة بأن الشعب اليمني سينتصر على العدوان مهما كانت التضحيات.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجمعة 18 جمادى الآخرة 1443هـ، 21 يناير 2022م