سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 21 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في لبنان، والذي تراجع سعره في معاملات اليوم الجمعة، تزامنًا مع تراجع الأسعار عالميا، ويقدم لكم فريقنا أخر أسعار الذهب التي يجري تداولها في لبنان، حيث يلاحظ أن هناك اهتمام كبير بسعر عيارات الذهب من قبل التجار ورجال الأعمال ومحلات الصاغة في لبنان، لذلك قررنا أن نرفق لكم أسعار الذهب في السوق السوداء.

سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 21 يناير 2022

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم الجمعة ليسجل نحو 89.367 ألف ليرة (58.99 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

زاد سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 78.198 ألف ليرة (51.61 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان ليسجل نحو 67.027 ألف ليرة (44.24 دولار).

سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 21 يناير 2022

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 52.131 ألف ليرة (34.41 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 44.684 ألف ليرة (29.49 دولار).

سعر الأوقية الذهب في لبنان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان اليوم نحو 2.779 مليون ليرة (1835 دولارا)..

سعر الجنيه الذهب في لبنان

وبلغ سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 625.587 ألف ليرة (412.92 دولار).