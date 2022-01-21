إيزنكوت: الشرخ بالمجتمع "الإسرائيلي" والدولة الواحدة يدمران حلم "الدولة"

حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي إيزنكوت، أمس الخميس، من الدولة الواحدة كحل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن إيزنكوت ووصفه هذه الدولة بأنها "دمار للحلم الصهيوني"، مؤكداً على أن "الشرخ في المجتمع الإسرائيلي" هو التهديد الأكبر على مستقبل "إسرائيل".

وقال إيزنكوت :"أعتقد أن الشرخ في المجتمع الإسرائيلي والتقاذف المتبادل، أدى لتراجع القدرة على الحكم، وتراجع الثقة بمؤسسات الدولة، مضيفاً "أن الجريمة وكافة هذه الأمور هي التهديد الأكبر على مستقبل الولة".

وأضاف :"إنني لا أستخف بالتهديدات الخارجية، فقد واجهتها طويلاً، فالمناعة القومية للمجتمع "الإسرائيلي" هي العنصر الأهم في"الأمن القومي"، زاعماً أن مناعة المجتمع الإسرائيلي تشكل 51% على الأقل من "الأمن القومي".

وشدد إيزنكوت، على أن سكان "إسرائيل" قلقون ليس بسبب التهديد الإيراني وإنما بسبب الضعف الداخلي، والتكتلات، وانعدام المساواة، والنزاعات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع.

وأشار قائلاً :"ينبغي أن ندرك أنه لا يوجد "أمن قومي" من دون تضامن إجتماعي، والعكس تماماً.