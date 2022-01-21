إصابة وزير حرب الاحتلال غانتس بكورونا

أُصيب وزير حرب الاحتلال الإسرايلي، بيني غانتس، صباح اليوم الجمعة، بفيروس كورونا.

وقال مكتب وزير الجيش "الإسرائيلي" :"تم إصابة وزير "الجيش" بيني غانتس بفيروس كورونا، بعد إجرائه فحص كورونا وتأكد إصابته بهذا المرض.

واتسعت رقعة انتشار كورونا في "إسرائيل" في الآونة الأخيرة حيث اقترب معدل الإصابة اليومي من الـ100 ألف إصابة.

وكانت حذرت وزراة صحة الاحتلال من أن "إسرائيل" تشهد ذروة انتشار الفيروس في هذه الأوقات، منوهة لضرورة أخذ إجراءت الوقاية وتلقي التطعيم.

وبعد إعلان حرب جيش الاحتلال، بيني غانتس، إصابته بالفيروس، وصل عدد الوزراء وأعضاء الحكومة و"الكنيست" الذين أصيبوا بفيروس كورونا، 29 وزيرًا.