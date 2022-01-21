قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة سالم بحي الشيخ جراح

أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال تحاصر في هذه الأثناء منزل عائلة سالم في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة؛ تمهيدًا لإخلاءه.

وأوضحت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتدت على سيدة بالسحل والضرب في محيط منزل عائلة سالم في حي الشيخ جراح بالقدس.

وأشارت إلى أن نائب رئيس بلدية الاحتلال، المتطرف ارييه كيننج، وصل إلى محيط منزل عائلة سالم وسط اندلاع مناوشات بين الأهالي وقوات الاحتلال في المكان.

ولفتت المصادر، إلى طواقم بلدية الاحتلال شرعت بعد ذلك بإنشاء سياج حول أرض عائلة سالم في حيّ الشيخ جراح بالقدس.

وكانت هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر الأربعاء الماضي 19/1/2022، منزلين لعائلة صالحية في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وذلك بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة المنزلة وقامت بإخلاء أفراد العائلة والمتضامين معهم بقوة السلاح.