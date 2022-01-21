بالصور: المئات يؤدون صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى

أدى المئات من الفلسطينيين صلاة الفجر العظيم، اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك

وقد توافد المواطنين للمسجد الأقصى بالرغم من حالة البرد الشديد والصقيع، وقيام قوات الاحتلال بعرقلة دخول العديد من المصلين للمسجد تحت حجج أمنية واهية.

وقالت مصادر محلية :"إن جنود الاحتلال شددوا الخناق على مداخل القدس الشريف، ووضعوا عدداً من الحواجز تخللها تفتيش للشبان المتوجهين للمسجد الأقصى"..

وأضافت المصادر :"أن الجنود منعوا العديد من المصلين الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاتي الفجر والجمعة للسكان من خارج القدس، إلا القليل خاصة من الضفة الغربية".

وكان قد أطلق عدد من النشطاء دعوات الفجر العظيم للصلاة في المسجد الأقصى، مع تصاعد استهداف قوات الاحتلال لمدينة القدس.

وانطلقت حملة "الفجر العظيم" مطلع العام الماضي من المسجد الإبراهيمي، لينضم إليها المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة وغزة، وعدة دول في العالم العربي والإسلامي.





