أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية اليوم الجمعة

شهدت العديد من أنواع الخضروات في الأسواق الغزية، ارتفاعاً في أسعارها، اليوم الجمعة 21-1-2022، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتشكل الصقيع والانجماد؛ وهو ما يؤثر بشكل كبير في نمو الكثير من المحاصيل الزراعية وبالتالي ترتفع أسعارها.

فيما بقيت أسعارالدجاج بغزة مناسبة لجميع المستهلكين، وجاءت الأسعار كما يلي: