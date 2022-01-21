أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية اليوم الجمعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:20 ص
21 يناير 2022
الخضروات في قطاع غزة.jpeg
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شهدت العديد من أنواع الخضروات في الأسواق الغزية، ارتفاعاً في أسعارها، اليوم الجمعة 21-1-2022، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتشكل الصقيع والانجماد؛ وهو ما يؤثر بشكل كبير في نمو الكثير من المحاصيل الزراعية وبالتالي ترتفع أسعارها.

فيما بقيت أسعارالدجاج بغزة مناسبة لجميع المستهلكين، وجاءت الأسعار كما يلي:

 

الرقم              الصنف                 السعر الكيلو بالشيكل  
1 طماطم 3.3
2 خيار 4
3 بصل 2.5
4 كوسا 3.3
5 باذنجان 4
6 فلفل 4
7 جزر 2
8 ثوم 12
9 ملفوف 3
10 زهرة 2
11 قرع 3
12 ليمون 1.5
13 ملوخية 3.3
14 فصوليا 4
15 بيض 12
16 دجاج 10
17 لحمة 35
18 بطاطا 1.7
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