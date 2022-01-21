طقس فلسطين: أجواء باردة مع تشكل للصقيع

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 21-1-2022، أن تسود أجواء مستقرة وصحوة وباردة بشكل واضح في مختلف المناطق نهاراً، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع خطر تشكل الصقيع، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، والله تعالى أعلم.

السبت: 2022-01-22

يطرأ اليوم إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء جو الصقيع والإنجماد في ساعات الصباح والفجر والليل المتأخر. نهاراً يكون الجو مستقراً وصافياً الى غائماً جزئياً، والحرارة دون المعدلات السنوية بنحو الثلاثة درجات مئوية، والرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية خفية السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 2022-01-23

يسود جو مستقر وبارد في ساعات الصباح والنصف الأول من اليوم، ومع ساعات بعد الظهيرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب برياح باردة جداً، وتتساقط الأمطار في معظم المناطق الشمالية تمتد الى مناطق الوسط في بعض الفترات وقد تأخذ الأمطار الطابع البردي، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم.