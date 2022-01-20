سعر الذهب اليوم في سوريا الجمعة 21 يناير 2022

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في سوريا، والذي تراجع سعره في معاملات صباح اليوم الجمعة، تزامنًا مع تراجع الأسعار عالميا، ويقدم لكم فريقنا أخر أسعار الذهب التي يجري تداولها في الجزائر، حيث يلاحظ أن هناك اهتمام كبير بسعر عيارات الذهب من قبل التجار ورجال الأعمال ومحلات الصاغة في سوريا، لذلك قررنا أن نرفق لكم أسعار الذهب في السوق السوداء.

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، إلى نحو 148.701 ألف ليرة (59.20 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا، إلى نحو 130.116 ألف ليرة (51.80 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، إلى نحو 111.527 ألف ليرة (44.40 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 86.743 ألف ليرة (34.53 دولار).

سعر الأوقية الذهب اليوم الجمعة في سوريا

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا اليوم الجمعة، تراجعًا إلى نحو 4.624 مليون ليرة (1841 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في سوريا

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا، نحو 1.040 مليون ليرة (414.38 دولار).