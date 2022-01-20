سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في مصر، والذي ارتفع سعره في معاملات صباح اليوم الجمعة، تزامنًا مع تراجع الأسعار عالميا، ويقدم لكم فريقنا أخر أسعار الذهب التي يجري تداولها في مصر، حيث يلاحظ أن هناك اهتمام كبير بسعر عيارات الذهب من قبل التجار ورجال الأعمال ومحلات الصاغة في مصر، لذلك قررنا أن نرفق لكم أسعار الذهب في السوق السوداء.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 يناير 2022

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، ليسجل نحو 932.48 جنيه ( 59.21 دولار) مقابل 917.17 جنيه.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، ليصل إلى 699.37 جنيه (44.41 دولار) مقابل 687.89 جنيه .

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 يناير 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 543.95 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 466.24 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 349.68 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

زاد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، ليسجل نحو 815.94 جنيه (51.81 دولار) مقابل 802.55 جنيه بنهاية تعاملات أمس.

سعر الأوقية الذهب في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب في مصر اليوم نحو 29 ألف جنيه (1841 دولارا) مقابل 27524 جنيها (1812 دولارا) أمس.

سعر الجنيه الذهب في مصر

في حين سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (8 جرامات من عيار 21) نحو 6528 جنيها (414.45 دولار) مقابل 6420 جنيها (407.92 دولار).