سعر الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 21 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في الجزائر، والذي ارتفع سعره في معاملات صباح اليوم الجمعة، تزامنًا مع تراجع الأسعار عالميا، ويقدم لكم فريقنا أخر أسعار الذهب التي يجري تداولها في الجزائر، حيث يلاحظ أن هناك اهتمام كبير بسعر عيارات الذهب من قبل التجار ورجال الأعمال ومحلات الصاغة في الجزائر، لذلك قررنا أن نرفق لكم أسعار الذهب في السوق السوداء.

سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، ليسجل نحو 8289 دينارا (59.24 دولار)، مقابل 8188 دينارا (58.65 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، ليصل إلى 6217 دينارا (44.43 دولار)، مقابل 6141 دينارا (43.99 دولار) .

سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4835 دينارا (34.56 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4144 دينارا (29.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الجزائر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر، ليسجل نحو 7253 دينارا (51.84 دولار)، مقابل 7164 دينارا (51.32 دولار).

سعر الاوقية الذهب في مصر

وسجل سعر الأوقية في الجزائر، نحو 257.784 ألف دينار (1843 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم سجل نحو 58.023 ألف دينار (414.72 دولار).